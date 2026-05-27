 Bambina di 11 anni in bici investita e uccisa da un'auto ad Aprilia
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Bambina di 11 anni in bici investita e uccisa da un’auto ad Aprilia

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Alla guida della vettura c'era una donna
LA TRAGEDIA
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APRILIA (LATINA) – Una bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio, ad Aprilia, in provincia di Latina, investita da un’auto guidata da una donna. La piccola stava pedalando in sella alla propria bicicletta quando è stata investita dall’automobile.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, un’auto medica e anche un’eliambulanza, ma per la piccola non c’era più niente da fare.

Gli agenti della polizia locale di Aprilia stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica.

Il tratto di strada dove si è verificato l’incidente è stato chiuso.

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