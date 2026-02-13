Bambina di due anni azzannata da un pitbull

A bloccare il cane con un coltello è stato il compagno della zia della piccola

Una bambina di due anni è stata aggredita da un pitbull all’interno di un appartamento a Ceccano, in provincia di Frosinone. L’episodio si è verificato nella tarda serata di giovedì 12 febbraio.

L’allarme è scattato tramite il numero unico di emergenza 112. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile di Frosinone.

Bambina di due anni azzannata al braccio da un pitbull

In base alle prime informazioni raccolte, il cane avrebbe azzannato la piccola al braccio, scaraventandola a terra e facendola sbattere contro una parete dell’abitazione, provocandole traumi e ferite.

Le persone presenti nell’abitazione sono riuscite a sottrarre la bambina all’animale dopo alcuni istanti di tensione. La minore è stata poi affidata ai sanitari e trasferita in codice giallo, in eliambulanza, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo che l’ha salvata è rimasto lievemente ferito

Anche un uomo di 42 anni, il compagno della zia della piccola intervenuto per bloccare il cane, ha riportato alcune lesioni. È stato accompagnato in codice verde all’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone per essere medicato.

Secondo quanto riporta “Il Tirreno”, l’uomo sarebbe riuscito a fermare il pitbull colpendolo con un coltello. L’animale sarebbe deceduto per le ferite riportate. Al momento dell’aggressione, la vittima si trovava a casa della zia.

Bambina di due anni azzannata da pitbull, le indagini

Le forze dell’ordine stanno svolgendo ulteriori verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Gli inquirenti stanno anche accertando se l’animale fosse tenuto nel rispetto delle disposizioni vigenti e se siano state osservate le regole previste per la gestione di cani ritenuti potenzialmente pericolosi.

Gli approfondimenti riguardano anche la presenza di possibili precedenti comportamenti aggressivi.

