Bambina di 12 anni stroncata da una polmonite fulminante

La corsa in ospedale e il ricovero. Per la piccola non c'è stato niente da fare

Una dodicenne è morta mercoledì 31 dicembre all’Azienda ospedaliera di Padova dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni cliniche.

La bambina, residente a Sant’Angelo di Piove di Sacco, nel Padovano, è deceduta nel reparto di terapia intensiva pediatrica in seguito a una polmonite fulminante insorta come complicanza di una sindrome influenzale.

Bambina morta per una polmonite, il cordoglio

La notizia è stata resa pubblica nel pomeriggio del 1° gennaio attraverso un post diffuso sulla pagina Facebook istituzionale del Comune: “Oggi la nostra comunità si stringe nel dolore: è difficile augurare un buon inizio d’anno con tanta tristezza nel cuore”.

L’arrivo al pronto soccorso e il rapido peggioramento

La vicenda aveva avuto inizio alcuni giorni prima. Domenica 28 dicembre la dodicenne era stata accompagnata dai genitori al pronto soccorso pediatrico del nosocomio padovano a causa di una forte influenza.

Le condizioni, giudicate subito delicate, avevano portato i sanitari a disporre il ricovero nel reparto di pediatria a titolo precauzionale. Nonostante le cure, il quadro clinico si è aggravato nel giro di poco tempo.

L’infezione virale si è evoluta in una grave polmonite, rendendo necessario il trasferimento in terapia intensiva pediatrica, dove la dodicenne è morta la sera di San Silvestro.

Chi era la bambina morta a causa di una polmonite

La dodicenne, che non soffriva di alcuna patologia, frequentava la scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo locale. Era una sportiva, suonava il pianoforte e faceva parte del coro giovanile della chiesa arcipretale di San Michele Arcangelo. Lascia i genitori e una sorella di quattro anni.

Una comunità sotto choc

La sua scomparsa improvvisa ha colpito profondamente Sant’Angelo di Piove di Sacco, comune di poco più di 7mila abitanti. In segno di lutto, l’amministrazione comunale ha deciso di annullare la tradizionale celebrazione dell’Epifania prevista per il 6 gennaio in parrocchia.

