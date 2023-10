Il piccolo, di nazionalità francese, era in vacanza con la famiglia

IN VIA ROMA

1' DI LETTURA

PALERMO – ore di ansia per un bambino francese di otto anni investito a Palermo, dove era in vacanza con la famiglia. Il piccolo è stato colpito da una moto mentre attraversava via Roma, sulle strisce pedonali, all’altezza di via Francesco Bentivegna.

La corsa all’ospedale Di Cristina

Il bimbo era insieme con il padre al momento dell’impatto: è stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale Di Cristina in codice rosso. Il padre per proteggere il figlio è finito sull’asfalto.

Incidente anche in via Marconi

In mattinata un altro incidente stradale, in via Marconi, ha visto un’auto scontrarsi con due scooter. I due motociclisti sono stati trasferiti in ospedale

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI PALERMO E PROVINCIA