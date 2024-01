Banca Popolare Sant’Angelo: soluzioni personalizzate per famiglie e imprese

Banca Sant’Angelo, Popolare e Siciliana, da sempre presta attenzione alle comunità locali e incoraggia chi si impegna per un futuro migliore. La Banca Popolare Sant’Angelo dispone di una gamma completa di prodotti idonei a soddisfare le esigenze dei propri clienti, famiglie e imprese, in termini di credito, risparmio, investimenti, servizi finanziari e protezione assicurativa. Una Banca con una presenza diffusa nel territorio (22 agenzie in Sicilia e una a Roma), vicina ai suoi clienti sia fisicamente che sui canali web, con una rete di consulenti specializzati che giornalmente suggeriscono alla clientela soluzioni finanziarie personalizzate a seconda delle singole situazioni.

Una Banca vicina alle famiglie, con conti dedicati e moderni strumenti di pagamento appositamente progettati ai giovani, e ai soci ai quali viene da sempre riservata una particolare attenzione.

Verso un futuro equilibrato: tra digitalizzazione e sostenibilità

Anche quest’anno la Banca Popolare Sant’Angelo rinnova il suo impegno nel campo della digitalizzazione e della sostenibilità, da sempre al centro della sua mission. Per Banca Sant’Angelo la sostenibilità è un impegno integrale, una guida per ogni decisione presa. La visione è quella di costruire un futuro dove il benessere economico sia in armonia con il rispetto dell’ambiente e la promozione di una società giusta. La Banca ritiene che si possa raggiungere un equilibrio fra la crescita economica e la salvaguardia del nostro pianeta, e si impegna a perseguire questo cambiamento, indirizzando in tal senso la propria clientela.

La Banca Popolare Sant’Angelo condivide la visione di un futuro più equo, sostenibile e solidale, lavorando attivamente per plasmare un mondo in cui ogni azione positiva conta e contribuisce al benessere globale. Attraverso progetti mirati e strategie orientate agli SDG, si impegna attivamente in settori chiave come l’istruzione, il territorio e la sostenibilità ambientale, promuovendo un cambiamento positivo e duraturo nelle comunità che serve.

Le nostre offerte vantaggiose per Mutui Green e Time Deposit

L’Offerta Green è legata alla classe energetica dell’immobile oggetto del mutuo e dichiarata dal cliente in fase di istruttoria del mutuo. Per evitare oneri aggiuntivi al cliente, la Banca ha identificato un servizio di certificazione energetica a valle di un’eventuale riqualificazione dell’immobile, effettuato da tecnici specializzati in occasione della perizia di chiusura lavori, il cui costo connesso sarà totalmente a carico della Banca.

Il Time deposit con tasso di interesse promozionale annuo lordo del 5,50% è destinato alla clientela che conferisce nuova liquidità – di importo minimo di euro 10.000 (diecimila) e massimo di euro 3.000.000 (tre milioni), depositata e vincolata per 6 mesi e che effettui nuovi investimenti in prodotti o servizi di risparmio gestito per un importo minimo equivalente ad almeno il 25% dell’importo di sottoscrizione del Time Deposit.