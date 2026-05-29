 Cina, al via una campagna per promuovere la collaborazione tra imprese
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Cina, al via una campagna per promuovere la collaborazione tra imprese

Cina, al via una campagna per promuovere la collaborazione tra imprese
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
1 min di lettura

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le autorità cinesi hanno inaugurato una campagna di integrazione e matchmaking tra imprese di ogni dimensione, secondo una nota ufficiale diffusa mercoledì.

Denominata “100 eventi per 10.000 imprese” 2026, la campagna punta ad ampliare i canali di scambio e matchmaking tra grandi imprese e piccole e medie imprese (PMI), secondo la nota.

L’iniziativa riunirà risorse provenienti da fornitori di servizi per la proprietà intellettuale, università, istituti di ricerca e organizzazioni finanziarie, con l’obiettivo di creare una piattaforma completa che consenta alle imprese di intrattenere scambi, mettere in mostra i rispettivi punti di forza, accedere ai servizi e concludere accordi di cooperazione. L’obiettivo è aiutare un maggior numero di PMI a integrarsi nelle catene dell’innovazione, così come nelle catene industriali e di approvvigionamento delle grandi aziende, e favorire un ecosistema dell’innovazione collaborativo, efficiente, ben integrato e fluido per imprese di ogni dimensione.

Nell’ambito della campagna si terranno diversi eventi tematici, tra cui sessioni speciali di matchmaking per settori chiave come robotica, server e terminal di intelligenza artificiale.

La campagna è organizzata congiuntamente dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione, dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, dalla Commissione per la supervisione e l’amministrazione degli asset statali del Consiglio di Stato, dall’Amministrazione nazionale per la proprietà intellettuale e dalla Federazione nazionale dell’industria e del commercio della Cina.

Le autorità competenti sono chiamate a migliorare i meccanismi di coordinamento interdipartimentale e a raccogliere in anticipo le esigenze delle grandi imprese, in modo da individuare una corrispondenza precisa tra gli operatori di mercato, ha aggiunto la nota.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI