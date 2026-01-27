Banca Sella sospende le rate dei mutui alle famiglie colpite dal ciclone

Le iniziative dell'istituto di credito per Sicilia, Sardegna e Calabria

TORINO – Banca Sella ha avviato una serie di interventi concreti per sostenere i propri clienti, famiglie e imprese, dei territori colpiti dai violenti eventi atmosferici che hanno interessato negli scorsi giorni Sicilia, Sardegna e Calabria. Per le famiglie e le imprese che hanno subito danni a beni mobili e immobili è prevista l’offerta di finanziamenti a condizioni di favore volti a supportare la liquidità e sostenere la continuità delle attività economiche.

A queste misure si aggiunge la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari alle famiglie e dei mutui e finanziamenti alle imprese per un massimo di 12 mesi in conformità con le ordinanze che saranno eventualmente emanate. Le richieste potranno essere inoltrate entro il 31 marzo presentando un’autocertificazione con l’indicazione dei danni subiti presso una delle succursali di Banca Sella presenti sul territorio. La banca, inoltre, informerà prontamente la propria clientela di tutte le misure di sostegno che verranno previste dagli enti preposti alla gestione dell’emergenza.