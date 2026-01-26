Palermo, rapina da 600mila euro in via Mariano Stabile

Sull'episodio indaga la polizia

PALERMO – Banda del buco in azione a Palermo. Ad essere colpita la gioielleria Bracco in via Mariano Stabile a Palermo.

I ladri hanno portato via orologi Rolex, gioielli e contanti per colpo dal valore complessivo stimato in 600mila euro.

A lanciare l’allarme sono stati il titolare e i dipendenti che questa mattina, all’apertura dell’attività, hanno notato l’assenza dei gioielli.

Sull’episodio indaga la squadra mobile di Palermo. Sul posto anche il personale della Scientifica alla ricerca di impronte che avrebbero potuto lasciare i rapinatori.