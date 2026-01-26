 Rapina da 600mila euro in via Mariano Stabile
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, rapina da 600mila euro in via Mariano Stabile

Sull'episodio indaga la polizia
IL COLPO
di
1 min di lettura

PALERMO – Banda del buco in azione a Palermo. Ad essere colpita la gioielleria Bracco in via Mariano Stabile a Palermo.

I ladri hanno portato via orologi Rolex, gioielli e contanti per colpo dal valore complessivo stimato in 600mila euro.

A lanciare l’allarme sono stati il titolare e i dipendenti che questa mattina, all’apertura dell’attività, hanno notato l’assenza dei gioielli.

Sull’episodio indaga la squadra mobile di Palermo. Sul posto anche il personale della Scientifica alla ricerca di impronte che avrebbero potuto lasciare i rapinatori.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI