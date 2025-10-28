Banda del buco in azione in via Serradifalco: il colpo in banca fallisce

La polizia ha bloccato uno dei malviventi

PALERMO – Hanno cercato di sorprendere gli impiegati della filiale della banca Popolare di Milano, in via Serradifalco a Palermo, facendo un buco nella parete della casa del portiere del condominio dello stabile.

Le minacce e la fuga

I malviventi si sarebbero introdotti all’interno dell’istituto di credito, minacciando i dipendenti e cercando di farsi consegnare i soldi. Ma il colpo non è riuscito e i malviventi sono scappati in moto. Nel corso della fuga uno è stato bloccato dalla volante del commissariato Porta Nuova.

Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia di Stato e della Scientifica che ha iniziato i rilievi. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza, sia interne che esterne alla filiale, per cercare di identificare gli altri responsabili.