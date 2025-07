Banda ultra larga, la Sicilia ha già completato l’investimento

La soddisfazione dell'assessore regionale all'Economia Alessandro Dagnino

PALERMO – “Sono davvero orgoglioso che la Sicilia sia la prima grande Regione italiana, e la prima del Sud Italia, a completare il Piano banda ultra larga, che ha consentito la connessione in fibra ottica di ben 300 Comuni”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, intervenendo alla conferenza stampa di Open Fiber sul completamento dell’investimento per il Piano Banda ultra larga (Bul) in Sicilia.

“Un altro importante risultato del governo Schifani – aggiunge – grazie al quale la Regione si dota di autostrade digitali moderne. Un’infrastruttura strategica per la crescita del nostro territorio, che segna un passo decisivo per l’eliminazione del digital divide, proiettando l’isola all’avanguardia nell’economia legata all’innovazione tecnologica. Un risultato concreto che rende possibile, finalmente, la connessione ultraveloce anche nei piccoli centri, colmando un divario infrastrutturale tra grandi città e territori a minore densità abitativa”.

“È un’opportunità reale – continua – per generare sviluppo e aumentare la popolazione delle aree interne, che rende la nostra Isola più competitiva e attraente per le imprese e per tutti coloro che svolgono lavori nei quali si fa largo uso delle nuove tecnologie, come i nomadi digitali e i south workers. La banda ultra larga, infine, apre a possibilità come l’implementazione della telemedicina e aumenta l’efficienza delle pubbliche amministrazioni”.