Mega voragine inghiotte la strada, evacuazioni e traffico in tilt – VIDEO

Lo squarcio provocato dalle piogge e da una perdita idrica

Una gigantesca voragine si è aperta improvvisamente a Samsen Street, una strada di Bangkok, proprio davanti all’ospedale Vajira e a pochi passi da una stazione di polizia.

Lo squarcio, profondo circa 50 metri, ha costretto le autorità a evacuare i residenti della zona e a isolare l’intera area, mandando in tilt il traffico in un quartiere densamente popolato della capitale thailandese.

Voragine Bangkok, il post dell’ospedale

Il Vajira Hospital ha comunicato tramite un post pubblicato sulla propria pagina Facebook la sospensione temporanea delle attività ambulatoriali. La direzione ha precisato che i servizi sarebbero stati riattivati “non appena le condizioni lo permetteranno”.

@friso_poldervaart BREAKING: A massive sinkhole opened early this morning on Samsen Road near Vajira Hospital, causing the road surface to collapse and expand rapidly. A burst pipe and ongoing subway construction in the area are believed to have contributed to the incident. Evacuations were ordered near Vajira Hospital, with all traffic halted at Vajira Hospital Intersection, Sanghi Intersection, and surrounding roads, leading to severe congestion. Inbound traffic from Krung Thon Bridge into inner Bangkok is especially affected. Authorities have closed the area and are carrying out urgent repairs. #Thailand #Bangkok #Traffic #RoadClosure #Hospital ♬ original sound – Friso Poldervaart – Friso Poldervaart

Il crollo ha tranciato cavi elettrici e messo in evidenza una tubatura rotta, da cui è iniziata una copiosa fuoriuscita d’acqua. Sul posto sono intervenute decine di agenti e funzionari municipali, che hanno transennato la strada per scongiurare ulteriori pericoli. Drammatica la scena di un pick-up rimasto sospeso sul bordo della voragine, in bilico prima di essere messo in sicurezza.

Tutta colpa delle piogge e di una perdita idrica

Secondo Suriyachai Rawiwan, direttore del dipartimento di prevenzione dei disastri di Bangkok, il collasso sarebbe da ricondurre all’effetto combinato delle forti piogge degli ultimi giorni e di una perdita idrica sotterranea che avrebbe progressivamente indebolito la struttura del manto stradale.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA