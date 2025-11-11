Dopo il furto di gasolio, il presidente rinnova l'impegno per i messinesi

MESSINA – “Il risanamento di Messina non si ferma. Episodi come questi non devono far perdere di vista che si tratta di un processo che coinvolge tutti, nessuno escluso”. Così il presidente della Regione Siciliana e commissario per il risanamento di Messina, Renato Schifani, dopo il secondo furto di gasolio in meno di un mese ai danni dei mezzi impegnati nella demolizione delle baracche di via Taormina.

“Vogliamo restituire ai cittadini spazi sani e vivibili e per farlo serve l’impegno collettivo nel segno della legalità e del cambiamento”, sottolinea il presidente.

Chiesto un rafforzamento della vigilanza

La Struttura commissariale ha inviato una nota alla Prefettura di Messina per chiedere un rafforzamento della vigilanza. Il sub commissario Santi Trovato, durante un sopralluogo insieme al sindaco Federico Basile, ha espresso solidarietà al direttore del cantiere Daniele Picci e all’impresa che opera nelle attività di sgombero e di bonifica.

