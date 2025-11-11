 Baraccopoli, Schifani: “Il risanamento di Messina non si ferma”
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Baraccopoli, Schifani: “Il risanamento di Messina non si ferma”

Dopo il furto di gasolio, il presidente rinnova l'impegno per i messinesi
IL CASO
di
1 min di lettura

MESSINA – “Il risanamento di Messina  non si ferma. Episodi come questi non devono far perdere di vista che si tratta di un processo che coinvolge tutti, nessuno escluso”. Così il presidente della Regione Siciliana e commissario per il risanamento di Messina, Renato Schifani, dopo il secondo furto di gasolio in meno di un mese ai danni dei mezzi impegnati nella demolizione delle baracche di via Taormina.

Vogliamo restituire ai cittadini spazi sani e vivibili e per farlo serve l’impegno collettivo nel segno della legalità e del cambiamento”, sottolinea il presidente.

Chiesto un rafforzamento della vigilanza

La Struttura commissariale ha inviato una nota alla Prefettura di Messina per chiedere un rafforzamento della vigilanza. Il sub commissario Santi Trovato, durante un sopralluogo insieme al sindaco Federico Basile, ha espresso solidarietà al direttore del cantiere Daniele Picci e all’impresa che opera nelle attività di sgombero e di bonifica.

SEGUI LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI