Barbagallo: “Disservizi Ast nel Catanese, governo intervenga”

Il deputato ha presentato un'interrogazione parlamentare all'Ars.

CATANIA– “Il livello dei disservizi da parte dell’Ast nel Catanese ha ormai superato la soglia dell’emergenza. Negli ultimi mesi ho raccolto le lamentele per le corse saltate e i ritardi su quasi tutti i servizi di collegamento in carico all’Ast, società che svolge un servizio pubblico e controllata dalla Regione. La situazione si è ulteriormente aggravata procurando notevoli disagi in particolari per gli studenti e per i tanti pendolari che quotidianamente dovrebbero usufruire delle corse Ast da e per la città di Catania”. Lo afferma il deputato regionale e segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. “L’assessore regionale ai Trasporti, Alessandro Aricò – aggiunge – si faccia promotore presso il cda dell’Ast affinché si scuota dal torpore e dall’immobilismo che, per una azienda che si occupa di trasporto pubblico è doppiamente intollerabile. Se l’Ast non è in condizione di garantire un servizio pubblico sufficiente ma almeno decente – conclude Barbagallo – il governo ne prenda atto e adotti le decisioni conseguenziali in modo da fornire risposte immediate e adeguate alle richieste dell’utenza”.