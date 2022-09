Barbagallo: “Spero Schifani non sia in continuità con Musumeci”

Il segretario siciliano del Pd ringrazia Caterina Chinnici che si è spesa per la corsa alla guida dell'Isola

PALERMO – “Rivolgo un ringraziamento sentito e caloroso alla nostra candidata alla presidenza, Caterina Chinnici: ha accettato una sfida ardua, ha vinto le primarie e si è messa in gioco senza risparmiarsi, anche quando la competizione si è oggettivamente complicata nel momento in cui la coalizione si è disgregata in seguito alla scelta scellerata del M5S di lasciare un percorso avviato da tempo”. Lo dice, in una nota, il segretario del Pd siciliano Anthony Barbagallo.

“Formulo il mio in bocca al lupo al presidente Schifani, che ho chiamato per congratularmi. Lo attende un lavoro arduo. Spero – conclude Barbagallo – che non sia in continuità con Musumeci, che non faccia l’uomo solo al comando ma avvii un sano confronto con il Parlamento siciliano”.