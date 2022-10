Barbagallo: “Al casting sottosegretari Sicilia presente con una comparsa”

Il commento alla nomina di Matilde Siracusano

“Scorrendo la lista dei sottosegretari e dei vice ministri, varata questo pomeriggio dalla premier Giorgia Meloni emerge un bottino magrissimo per la Sicilia. Unica sottosegretaria su una trentina di nomi resi noti oggi è la sola Matilde Siracusano, alla quale auguriamo buon lavoro. Complessivamente in questa attesissima presentazione, per la Sicilia una sola comparsa. Hanno predicato grande attenzione per il Sud ma se il buongiorno si vede dal mattino… “ Così il deputato PD alla Camera e segretario regionale dei Dem in Sicilia, Anthony Barbagallo, dopo la nomina di sottosegretari e vice ministri del governo Meloni.