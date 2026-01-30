Barbagallo (Pd): “Bloccare le tasse nelle zone colpite dal ciclone”

Le parole del segretario regionale del Pd

PALERMO – “Dal governo Meloni solo risposte evanescenti e confusionarie con riferimento al maltempo in Sicilia. Le uniche proposte concrete sono arrivate dal Pd”.

Sono le parole di Anthony Barbagallo, deputato del PD e segretario del partito in Sicilia.

Barbagallo (Pd): “Emendamento per bloccare le tasse

“Chiediamo – afferma Anthony Barbagallo – a gran voce di approvare l’emendamento 4.90 al dl Milleproroghe a mia prima firma e quella della segretaria del Pd Elly Schlein, che prevede il blocco dei tributi e il differimento delle scadenze contributive e fiscali al gennaio 2027 per le zone colpite dal maltempo a partire da Niscemi”.

“Una proposta – conclude – di assoluto buonsenso che va concretamente incontro alle esigenze di quei territori colpiti da questo disastro immane”.