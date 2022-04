Barbera: “Basta promesse sui dipendenti pubblici”

“Promesse di stabilizzazione e di aumento d’orario sembrano gli unici elementi concreti cui mira il candidato Miceli“

PALERMO – “Promesse di stabilizzazione e di aumento d’orario sembrano gli unici elementi concreti cui mira il candidato Miceli. Dimentica che lo ‘strappo’ tra i dipendenti comunali e l’amministrazione è dovuto a logiche di prevaricazione istituzionale, mancanza di fiducia e sottovalutazione delle capacità professionali dei dipendenti comunali a tutti i livelli. D’altro canto il centrodestra, tra fumate nere e dissensi interni, continua la campagna elettorale basata su chiacchiere cui non seguono fatti, continuando a ignorare i problemi della città e, soprattutto, la loro soluzione“. A dichiararlo è Rita Barbera, candidata a sindaco per la città di Palermo, che risponde a Franco Miceli che ieri si è espresso sui dipendenti comunali.

“Vorrei – dichiara Rita Barbera – che i dipendenti del Comune diventassero ‘il fiore all’occhiello’ della pubblica amministrazione in Sicilia”.

“L’analisi delle necessità della pianta organica del Comune di Palermo devono essere prioritarie e basate sulle necessità reali della macchina comunale e non sulla base di numeri dettati dalla statistica o, peggio ancora, da esigenze clientelari. È altresì necessario ridare fiducia ai tanti bravi dirigenti e funzionari che conosco bene il loro lavoro e che, se motivati, possono essere artefici non solo di un lavoro esecutivo ma, e soprattutto, propositivo per la soluzione dei problemi della città. Le palermitane e i palermitani che oggi sono alle dipendenze dell’amministrazione comunale soffrono gli stessi disagi degli altri cittadini e, anche grazie a loro, può finalmente terminare la scellerata «emergenza continua» che avvolge Palermo da oltre quarant’anni“.