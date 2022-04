Miceli: “I lavoratori art. 36 del Comune sono una realtà sottovalutata”

"Personale che ha competenze e conoscenza della macchina comunale"

PALERMO – “Esiste una realtà sottovalutata e sono i lavoratori cosiddetti art. 36 del Comune di Palermo: personale sottoutilizzato nei tempi e nella professionalità. Personale che ha invece competenze e conoscenza della macchina comunale e che viene tenuto erroneamente ai margini dell’amministrazione. Condizione che ha determinato disservizi alla città e diseconomie nel funzionamento della macchina comunale. Erano seimila in partenza, oggi sono oltre 2.300 e chiedono di essere pienamente utilizzati per le competenze che possono offrire. Loro come tutto il personale che dipende da Palazzo delle Aquile sono il motore della città: un capitale umano che se ben valorizzato può diventare una forte leva di sviluppo per la crescita economica”. Queste le parole del candidato a sindaco di Palermo dell’area progressista Franco Miceli, che oggi ha incontrato una delegazione di lavoratori.