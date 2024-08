Barca a vela affonda nel Palermitano, un morto e sei dispersi

PALERMO (ITALPRESS) – Un’imbarcazione a vela è affondata nelle prime ore del mattino nel mare di Porticello, nel Palermitano. Si tratta della nave Yacht Bayesian costruita nel 2008 dal cantiere Perini navi Viareggio che naviga attualmente sotto bandiera della United Kingdom (UK). A bordo 22 persone, di cui 15 tratte in salvo. Una vittima è accertata, mentre sei persone risultano disperse.

Un corpo senza è stato localizzato nei pressi del relitto, si tratta di un uomo. Sul posto i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione Civile, oltre alla Guardia Costiera per le ricerche dei sei dispersi. L’imbarcazione è stata localizzata a 49 metri di profondità. Alla base del naufragio ci sarebbe una tromba d’aria, legata al maltempo delle scorse ore. Secondo quanto ricostruito l’imbarcazione, battente bandiera inglese, avrebbe perso il controllo intorno alle 5 del mattino. Tra le persone salvate dalle motovedette della Guardia costiera anche un bimbo di un anno, che è in buone condizioni ed è stato trasportato all’ospedale dei bambini per accertamenti. Salvato anche il comandante che nelle prossime ore dovrebbe essere sentito dagli inquirenti. Tutti stranieri i 22 occupanti della barca a vela.

