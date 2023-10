Barcellona piange il vigile urbano Ligato: “Lascia un vuoto incolmabile”

È morto dopo due mesi: era stato investito da un furgone

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Barcellona Pozzo di Gotto piange Nino Ligato, l’agente della polizia municipale rimasto coinvolto in un violento incidente avvenuto due mesi fa, in via Petrarca.

L’agente, lo scorso 21 agosto, era stato travolto da un furgone Ford Transit, mentre stava riponendo alcuni oggetti nel portabagagli della sua auto, una Fiat Croma, parcheggiata sul ciglio della strada.

Il ricovero e il decesso

L’uomo era ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’incidente gli aveva provocato gravi traumi alle gambe, al punto che i medici hanno dovuto procedere con l’amputazione della gamba destra. In questi mesi le sue condizioni erano rimaste gravi, ma stabili, fino al triste epilogo.

Ligato aveva 66 anni e sarebbe andato in pensione la prossima primavera. Amici, colleghi e familiari lo ricordano come “un uomo sempre disponibile, gentile, pronto al dialogo”.

Il cordoglio del sindaco

L’Amministrazione Comunale ha voluto esprimere il proprio cordoglio con un messaggio sulla pagine ufficiale del Comune: “Il sindaco Pinuccio Calabrò, l’assessore con delega alla polizia municipale Viviana Dottore e tutti i componenti della giunta, sgomenti per la notizia della morte di Nino Ligato, stimatissimo vigile urbano del Comune di Barcellona, si stringono al profondo dolore dei suoi cari. Esprimiamo cordoglio per la perdita di un compagno di lavoro e di un membro della famiglia comunale che ha lasciato un vuoto incolmabile e ci uniamo al lutto dei familiari”.