Palermo, Inzaghi: “Mercato? Penso sia importante pensare al Bari”

Il tecnico alla vigilia: "Vogliamo vincere al San Nicola"

Il Palermo torna in campo per l’anticipo della 22ª giornata del campionato di Serie B. Pippo Inzaghi, allenatore dei rosanero, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bari per presentare l’incontro. L’obiettivo dei siciliani è di proseguire nella serie di risultati utili consecutivi per rimanere attaccati al treno delle prime in classifica.

“Penso che il nostro campionato è iniziato nove giornate fa. A Chiavari sono cambiate tante cose in squadra, facendo anche scelte difficili e dolorose. Da quel momento però abbiamo fatto 19 punti nelle e sarebbe una media da promozione. Il Palermo sta crescendo partita dopo partita, a Modena abbiamo fatto una gara seria, da grande squadra contro un’altra molto forte. Con il Bari vogliamo vincere, non guardo più casa o trasferta. Bisogna analizzare la crescita della squadra e c’era bisogno di cambiare qualcosa. Queste nove partite ci hanno dato continuità e domani mi aspetto di vedere una ulteriore crescita della squadra”.

Poi sulla posizione in campo di alcuni giocatori, il tecnico ha proseguito: “Sono molto contento dei giocatori che giocano sulla trequarti. Le Douaron ha fatto il suo, Vasic stava facendo bene ma si è infortunato alla spalla purtroppo e per motivi di cambi ora non ho potuto dargli spazio. Gyasi è rientrato dopo tanti mesi, ma lui può fare anche il quinto. Ho cambiato per questioni tattiche, di cambi o di partita. Sono molto contento di loro tre, sono convinto che ci daranno sempre di più”.

“Siamo quelli di Modena – ha proseguito l’allenatore -. Magnani sta bene, ha avuto questo problema ma da due o tre giorni si allena forte (il difensore è tornato in città, ndr). Per domani possiamo rischiarlo, farà ancora qualche giorno di preparazione. È guarito dall’infortunio per fortuna e la situazione persona va meglio. Per noi è un acquisto incredibile, nonostante abbiamo già una difesa importante. Da lunedì si allenerà con la squadra, penso che tra una o due settimane sarà pronto per giocare”.

Sul mercato, il tecnico del Palermo ha detto la sua: “Oggi penso che sia importante pensare al Bari. Siamo una squadra forte che è riuscita a perdere solo 3 partite in 21 giocate e questo vuol dire che siamo pronti a fare qualcosa di importante. La società sappiamo che è importante e se ci sarà qualche giocatore che potrà rafforzarci, e non è facile, non si farà trovare impreparata”.