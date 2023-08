Le probabili di Bari-Palermo: tante conferme per Corini

Le possibili scelte di Mignani e Corini per il match d'esordio del campionato di Serie B 2023/2024

PALERMO – Il Palermo è pronto ad aprire le danze del campionato di Serie B 2023/2024. La compagine rosanero, questa sera alle ore 20:30 alle stadio “San Nicola”, affronterà il Bari nel primo match della nuova stagione cadetta con l’obiettivo di puntare con fermezza alla promozione in Serie A.

Nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Cagliari i rosa di Corini, contro una compagine proveniente dalla massima serie, non hanno per niente sfigurato e puntano a confermare quanto di buono visto contro gli uomini di Ranieri.

Inizio invece non esaltante per i galletti che, dopo aver perso tanti dei suoi uomini chiave della passata stagione e aver rimediato un secco 0-3 per mano del Parma, puntano a confermare quanto di buono fatto nello scorso campionato con una promozione sfiorata per un soffio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

In questo primo match di campionato il tecnico Corini, che dovrà rinunciare ad Aurelio non convocato per infortunio, opterà per dare fiducia agli undici scesi in campo contro il Cagliari in Coppa Italia. Davanti a Pigliacelli quindi, nel 4-3-3 dell’allenatore di Bagnolo Mella, spazio a Lucioni e Marconi al centro della difesa con Mateju a destra e Ceccaroni ancora adattato sulla corsia mancina. In mediana sarà ancora “doppio play” con Stulac e Gomes insieme al giovane Vasic, in attacco confermato il tridente composto da Insigne, Brunori e Di Mariano.

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Bellomo; Menez; Nasti, Diaw.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano.