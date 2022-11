Bari, spara al petto della compagna e si suicida: la donna è grave

Indagini affidate ai carabinieri di Altamura

BARI – Un 21enne di origine albanese si è suicidato dopo aver tentato di uccidere la compagna appena maggiorenne in un appartamento di Cassano delle Murge, in provincia di Bari. La ragazza, di origine marocchina, sarebbe stata raggiunta al petto da due colpi di arma da fuoco ed ora è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Bari. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Altamura.