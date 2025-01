Baroni al primo derby “Si vive per gare come questa”

ROMA (ITALPRESS) – “Si vive per queste partite, sono meravigliose perchè c’è dentro tutta la passione. Noi dobbiamo avvicinarci a questa gara con tutta la gioia che ci deve essere nel giocare una partita così. Sono partite che hanno al loro interno la passione di una città e delle due tifoserie”. Queste le parole dell’allenatore della Lazio, Marco Baroni, in vista del suo primo derby della Capitale. “Il derby è il derby, non è una partita come le altre. Nelle ultime cinque partite le squadre hanno fatto gli stessi punti e dall’arrivo di Ranieri la Roma ha segnato il doppio – prosegue il tecnico biancoceleste -. Quindi, sarà una sfida equilibrata, contro una squadra pericolosa e, proprio per questo, ancora più bella. Noi siamo consapevoli della difficoltà di questa partita, ma dobbiamo giocare da Lazio e lo faremo”. Da Ranieri belle parole per i biancocelesti e lo stesso tecnico. “Conosco bene Ranieri, a Napoli è stato mio allenatore anche se solo per pochi mesi – ringrazia Baroni – E’ una persona meravigliosa, un allenatore che ha fatto cose importanti e mi fa piacere che dica cose buone sulla squadra. Però il derby è una partita diversa, siamo consapevoli della difficoltà ma noi abbiamo studiato la Roma, che è una squadra di qualità”. Per quanto riguarda gli infortunati, “Lazzari e Noslin sono da valutare, vediamo se possiamo averli a disposizione. Su Dia, posso dire che sta facendo benissimo. Ho ancora dei dubbi riguardo la formazione, proprio perchè vedo che i ragazzi si stanno allenando benissimo; tutti vogliono essere in campo e questa è la cosa più importante. Chiaro che da giocatori come lui si voglia sempre il gol, ma anche contro l’Atalanta è entrato molto bene. E’ un giocatore importantissimo per noi e lo sarà anche domenica”, conclude Baroni.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).