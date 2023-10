“Barresi, lei non è gradito”, giornalista allontanato dalla convention di FdI

Il cronista invitato a lasciare la kermesse del partito

CATANIA – Allontanato perché “ospite non gradito” alla tre giorni di Fratelli d’Italia sul turismo a Brucoli: è quanto riferisce il giornalista de “La Sicilia” Mario Barresi. In un post sul suo profilo Facebook Barresi racconta di essere stato invitato a lasciare la sala in cui si stava svolgendo un buffet, in cui avrebbe dovuto intervistare il presidente della Regione Renato Schifani, e di essere stato accompagnato all’uscita.

Nessuna replica è ancora giunta da Fratelli d’Italia sull’episodio.

Il racconto di Mario Barresi

Barresi inizia la storia raccontando di essere arrivato nella mattinata di ieri nel resort in cui si sta svolgendo la kermesse di Fratelli d’Italia sul turismo: “Appena finito l’evento di #ecr assieme a tutti i (pochi) presenti – scrive – sono salito nella terrazza anche perché nel frattempo era arrivato il presidente Renato Schifani, che dovevo intervistare. A un certo punto, mentre ero al telefono, in fila al buffet, un signore mi incalza facendomi capire che voleva parlarmi. Ho interrotto la chiamata e l’ho ascoltato”.

L’uomo ha detto a Barresi “Lei non è autorizzato a stare in questa sala”. Prosegue il racconto del giornalista: “Quando gli ho garbatamente chiesto chi fosse, facendogli notare che in quella sala c’erano anche altri colleghi giornalisti, lui s’è identificato: ‘Sono il direttore del villaggio’. Aggiungendo: ‘Sono molto in imbarazzo, la prego di comprendermi, ma dall’organizzazione mi hanno detto che qui lei non è ospite gradito’.”

Barresi è stato accompagnato all’uscita. Lo stesso direttore del villaggio gli ha chiesto se “poteva farsi perdonare offrendo il pranzo al bar della piscina”. Invito che Barresi ha rifiutato.

In un corsivo che ha dedicato all’episodio su “La Sicilia”, lo stesso Barresi racconta di avere lasciato il resort in seguito all’invito del direttore e di essere tornato poco dopo, per continuare a lavorare e seguire i lavori del convegno sul turismo. “Con una nuova consapevolezza – scrive il cronista – adesso, per citare gli unici trascorsi professionali dell’organizzazione, in determinati eventi politici bisogna essere ‘in lista’. Come quando andavo in discoteca”.

Assostampa: “Un grave gesto”

In una nota, l’Assostampa di Catania esprime solidarietà a Mario Barresi. “Un grave gesto – si legge nel comunicato del sindacato dei giornalisti – che preoccupa e inquieta l’intera categoria. Nessuno pensi di impedire la libertà di stampa e di mettere il bavaglio ai giornalisti con la schiena dritta”.