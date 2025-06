Il patron granata contro uno degli arbitri di gara 2

TRAPANI – “Dobbiamo rimanere calmi, abbiamo ancora una chance e dobbiamo giocarcela. Io non mollo fino a che c’è una chance. Anche di fronte all’errore di mandare un arbitro, signor Lanzarini, che era palesemente in difficoltà a gestire decisioni che poi prendeva sempre a senso unico”. Così su X il presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, dopo la seconda sconfitta consecutiva in gara 2 contro la Germani Brescia.

Antonini contro Lanzarini

“Dopo l’episodio della mia espulsione, era stato mesi senza arbitrarci – ancora Antonini in riferimento ad uno degli arbitri di gara 2 -. E pensavo dopo Napoli che l’imbarazzo di quella decisione tragicomica fosse superato anche se ero preoccupato, ma mi era stato assicurato che non ci sarebbero stati problemi. Purtroppo ha dimostrato di non essere pronto a tornare a Trapani ad arbitrare perché non aveva la serenità per farlo e gli ho anche detto alla fine del primo tempo di essere più sereno nelle decisioni. Ma niente”.

“Pazienza – prosegue Antonini -. Mi fa specie che il designatore Lamonica non abbia considerato questi rischi”. Secondo il patron granata “è chiaro che per riarbitrare in futuro Trapani dovremo avere chiare assicurazioni che sia in grado di farlo – ancora in riferimento a Lanzarini – per non rivedere certe situazioni come stasera”.

Antonini: “Spero che Repesa raddrizzi la barca”

Il numero uno granata poi sprona i suoi, autori di un’altra prova con poco smalto in gara 2: “Andiamo a Brescia per dover allungare la serie. Non si può chiudere questa stagione così. Spero che Jasmin (Repesa, ndr) trovi il modo di raddrizzare la barca. La gente trapanese merita di tornare a giocare gara 5 a fine serie. Lo devono capire tutti i giocatori. Non sono ammessi errori come nelle ultime due partite”. E infine i complimenti a Ivanovic e Della Valle, fautori del secondo successo bresciano: “Due fuoriclasse assoluti”.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI TRAPANI E PROVINCIA