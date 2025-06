I granata perdono anche gara 2 della semifinale scudetto

TRAPANI – È buio pesto per la Trapani Shark, che dopo essersi classificata al secondo posto nella regular season ora è ad un passo dall’eliminazione dai playoff scudetto. Anche gara 2 della semifinale a Trapani finisce nel sacchino della Germani Brescia: 77-85 il finale.

Trapani Shark, ora si fa dura

A questo punto servono tre partite perfette per la squadra di Jasmin Repesa, che dovrà essere in grado di ribaltare l’inerzia della serie a partire da gara 3 in terra lombarda. Soltanto in caso di vittoria granata nelle prossime due partite si potrà giocare la quinta partita tra le mura amiche del PalaShark.

Avvio incubo per i granata

Speranza ridotta al lumicino, a dire il vero, soprattutto per il il gioco contratto e le scarse percentuali dalla lunga distanza visti tra le file granata anche in gara 2. Avvio di match ancora una volta disastroso per i padroni di casa, così come era stato per gara 1. Trapani concede 27 punti nel primo quarto segnandone appena 14. Galloway e compagni così costretti ad inseguire per 40 minuti, fino al finale quando una tripla da distanza siderale di Nikola Ivanovic mette una pietra tombale sul match e sui volenterosi tentativi di rientro dei padroni di casa.

Brescia conduce le danze per tutto il match

L’inerzia del match non cambia nei secondi dieci minuti. Brescia sempre davanti e Trapani dietro ad inseguire. La forbice si riduce lievemente ma all’intervallo lungo sono comunque 43-52 per gli ospiti, che trovano ancora una volta la grande serata di Amedeo Della Valle.

Terzo quarto, la reazione Shark

Brescia continua a ragionare, Trapani va a sprazzi. Nel terzo quarto la consueta fiammata degli uomini di Repesa, con due schiacciate di Horton che suonano la carica. Trapani capisce che Brescia è un avversario normale e inizia a mettere maggiore pressione. La storia del match, però, non cambia perché i lombardi pian pianino reggono l’urto e si rimettono a macinare gioco. Maurice Ndour non sbaglia un tiro e tiene a galla Brescia.

Finale amaro

Quando mancano dieci minuti alla sirena la distanza tra le due squadre è ancora di sette punti: 60-67. La Trapani Shark riesce ad avvicinarsi fino a -3 ma sbaglia due occasioni di fila per impattare e a quel punto Brescia prende coraggio fino alla tripla interplanetaria di Ivanovic che spegne le speranze granata.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI TRAPANI E PROVINCIA