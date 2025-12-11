Basket, Champions League: Trapani Shark fa la storia contro Tenerife

Antonini: "Latini si è meritato la fiducia, può continuare a vele spiegate"

A Tenerife la Trapani Shark scrive la storia battendo a domicilio La Laguna con il risultato finale di 80-83 e interrompendo un record lunghissimo di 31 vittorie consecutive. La gara era valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League di basket.

Partita condotta con grande maestria dai granata nonostante le pesanti assenze di Petrucelli, Allen e Alibegovic. Trascinati da un ispirato Notae (24 punti alla fine), gli ospiti girano benissimo la palla dividendo le responsabilità tra tutti gli effettivi e non permettendo mai tiri facili ai padroni di casa. Nell’ultima frazione, col venir meno delle energie, Trapani rallenta e Tenerife le prova tutte per ricucire senza ribaltare le sorti del match.

“Sto godendo come un porco – il commento di Valerio Antonini sulla propria pagina Facebook -. Quante teste di…, quanti traditori scappati di notte come ladri, quanti uomini piccoli, quanta gentaglia intorno a noi… stasera dormiranno storti. Nella mia città c’è un detto meraviglioso: PIJATEVELA… beh il finale a sorpresa.Grazie ai ragazzi, meravigliosi. Da sentirsi male dalla goduria. DOPO MILANO, TENERIFE! 9 vittorie consecutive, oggi in 8 sul parquet… con uno mezzo infortunato. Non servivano maghi o scienziati, mai dimostrazione fu più lampante. Bravissimo Latini, si è meritato la fiducia e può continuare ora a vele spiegate. STAY TUNED”, ha concluso.

Foto in evidenza dal sito ufficiale della Trapani Shark.