Basket, Trapani Shark ko in Champions League: Tofas passa all’overtime

L’incontro termina 99-93

Al Tofas Spor Salonu di Bursa é la Trapani Shark a prendere le redini del match, ma vede sfumare la vittoria all’overtime dopo una grande partita combattuta. L’incontro termina 99-93. Partita condotta sin dalle prime battute con sapienza dai granata, anche grazie alle due triple consecutive messe a segno dal solito JD Notae.

Gli ospiti girano bene il pallone e trovano anche punti facili in transizione, ma Tofas risponde colpo su colpo costringendo Trapani alla solita importante difesa. Le giocate di Hurt e i colpi da tre punti, anche da parte di Arcidiacono, nei momenti fondamentali permettono di chiudere avanti il primo parziale di 4 punti. Nel terzo quarto Trapani prova a rispondere ai punti pesanti di Perez, mantenendo il distacco maturato nel corso della gara grazie al proprio gioco corale e alla difesa ordinata.

Nell’ultima frazione, un ottimo Pugliatti mette dentro i primi tre (primi della sua stagione) e aumenta il margine di distacco. Ma col venir meno delle energie, gli squali rallentano e Tofas prova a riprendere il pallino del gioco, arrivando fino al meno due. Ma con grande carattere Trapani trova punti importanti, sia ai liberi che oltre l’arco e si riporta avanti. Alcune disattenzioni nel finale portano l’incontro all’overtime. Al supplementare Trapani si riporta sopra ma non riesce, anche a causa delle poche energie, a difendere i colpi dei padroni di casa.