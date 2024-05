Basket, la Fortitudo Agrigento torna in Serie B: fatale il ko contro Cento

Coach Pilot: "Era difficile salvarsi, c'è delusione e amarezza"

Alla Fortitudo Agrigento non riesce l’impresa: arriva la retrocessione in Serie B. Il club del presidente Moncada non supera la Fase Salvezza del campionato maschile di Serie A2 di basket. La sconfitta contro Cento ha dato la certezza matematica: Agrigento finisce tra le ultime quattro squadre classificate del girone, che significa appunto retrocessione.

La debacle contro Cento arriva alla seconda giornata di ritorno del girone salvezza (mancano tre partite alla fine della fase per non retrocedere). Nonostante i tentativi di riaprire la gara, alla Baltur Arena passano i padroni di casa che spediscono in Serie B la squadra siciliana (79-68 il risultato finale).

“Voglio essere sempre molto lucido nel post partita, però prima di tutto faccio i complimenti a Cento per una vittoria e una salvezza meritata – dice coach Damiano Pilot a fine gara -. Ai ragazzi avevo detto che mi aspettavo una reazione d’orgoglio importante. Siamo rimasti attaccati il più possibile alla partita, ma abbiamo iniziato la sfida con la consapevolezza che neanche facendo quattro su quattro sarebbe forse bastato per salvarci”.

“Oggi finisce una grande corsa che abbiamo provato a tener viva. Bisogna essere onesti, i ragazzi hanno sputato sangue fino all’ultimo possesso. E penso che questo sia l’unico modo per guadagnarsi il rispetto anche quando le cose non vanno bene. Lo faremo anche in queste tre partite mancanti, dobbiamo lasciare la nostra migliore versione. C’è delusione, c’è amarezza ma non posso dire che cade come un fulmine a ciel sereno”, ha concluso l’allenatore di Agrigento.