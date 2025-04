Basket, Trapani passa anche a Napoli e ora c’è la supersfida con Milano

Gli uomini di Repeša vincono per 95-77

NAPOLI – Trapani Shark non molla la presa, vince sul parquet di Napoli per 95-77 e raggiunge Bologna in testa alla classifica. Le ‘V’ nere e i granata procedono appaiati a 42 punti nella Serie A di basket. tallonate da Brescia a quota 40.

Il match di Napoli

In terra partenopea avvio facile per Notae e compagni, che chiudono il primo quarto avanti di nove punti (18-27) con un buon approccio di Galloway alla partita. Gli uomini di Repeša allungano nella seconda frazione e vanno negli spogliatoi con un rassicurante margine di 18 punti (39-57).

Domenica l’Armani Jeans al PalaShark

Al rientro i padroni di casa si rifanno sotto e arrivano fino al -8 del finale di terzo quarto (65-73) ma la benzina per campani è finita e così Galloway e Notae chiudono il match. Domenica a Trapani duello storico contro l’Armani Jeans Milano.

