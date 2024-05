Basket, Schio vince gara 1 della semifinale scudetto contro Ragusa

Le siciliane proveranno a riaprire la serie in casa

Gara 1 della semifinale scudetto di Serie A1 femminile di basket va a Schio, che tiene il fattore campo e si porta avanti nella serie, conquistandosi la possibilità del match point per la finale. Mercoledì prossimo, per Ragusa, solo un risultato possibile, ovvero quello della vittoria, per portare la serie a gara 3.

Partenza super di Schio, con le siciliane che si scrollano di dosso la tensione e si portano a fine primo quarto sul 19-16. Nel secondo quarto c’è solo una squadra in campo. Schio aumenta l’intensità difensiva, le siciliane diventano imprecise in attacco. All’intervallo lungo il punteggio è 41-25. Terzo parziale in cui le padrone di casa vanno addirittura sul +20, Ragusa accorcia e si va all’ultimo tempo sul 56-39. Senza storia gli ultimi minuti del match, Schio va sul velluto e vince meritatamente la partita con il risultato di 76-51.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – commenta l’assistant coach Massimo Romano dopo l’incontro -. Venivamo dal tour de force con Bologna e incontravamo una squadra che aveva fatto solo due partite con San Martino. Loro poi hanno un’altra struttura e viaggiare per venire qua non è stato facilissimo. In ogni caso sappiamo che possiamo fare meglio, impattare meglio fisicamente e mettere più energia”.

“Nulla è perso come nulla era perso quando avevamo perso in casa con Bologna. Avremo qualche giorno di recupero e tutto è ancora possibile. Queste ragazze si meritano di giocare una grande gara 2 e sono sicuro che in casa sarà tutta un’altra partita. Abbiamo bisogno del pubblico che può essere un’arma in più”, conclude Romano.