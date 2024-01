La Passalacqua Ragusa sconfitta al supplementare da Sesto San Giovanni

Le siciliane si divorano il vantaggio decisivo alla fine dei 40 minuti

Sedicesima giornata del massimo campionato italiano femminile di basket e la Passalacqua Ragusa si divora la palla della vittoria al termine dei 40 minuti. La ragazze di coach Lino Lardo falliscono il punto decisivo e cedono nel tempo supplementare nei confronti delle padrone di casa del Geas Sesto San Giovanni.

Partita tirata e sempre sul filo dell’equilibrio, che aveva visto la Passalacqua provare a scappare nel terzo quarto di gioco quando la squadra siciliana si era portata avanti sul proprio massimo vantaggio di 5 punti. A quel punto vengono ricacciate indietro da un 8-0 di parziale delle padrone di casa che nell’ultimo quarto hanno raggiunto anche le 7 lunghezze. A meno di un minuto dalla fine Sesto attacca sul +5: partita che sembra finita ma Milazzo ruba palla e subisce antisportivo. Due su due ai liberi e Spreafico realizza da tre punti sulla rimessa successiva. L’ultimo attacco del match è per Ragusa ma l’appoggio in penetrazione di Thomas non centra il canestro. Nel supplementare la Passalacqua inizia bene, con un gioco da tre punti, ma l’inerzia è ancora una volta ad appannaggio delle milanesi che alla fine si aggiudicano il match per 70-66.

“Avevo chiesto una partita gagliarda e attenta, soprattutto dal punto di vista difensivo, e contro una squadra in grande forma, che due settimane fa aveva battuto Schio, ce la siamo giocata alla pari fino alla fine, con l’opportunità dell’ultimo tiro – dice coach Lardo a fine gara -. C’è stata un po’ di sfortuna in un paio di conclusioni che sono entrate e uscite, ma non posso non apprezzare il lavoro delle ragazze che hanno combattuto una partita intensa, con un metro arbitrale equo da ambo le parti ma che permesso molti contatti. Ci sono segnali positivi, peccato per i due punti”.