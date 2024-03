Basket, la Passalacqua Ragusa mette la quarta: espugnata Faenza

Partita dai due volti per le siciliane

Ancora una partita dalle due facce per la Passalacqua Ragusa, che a Faenza la ribalta nella seconda metà di gara e conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato. Altri due punti importanti per le siciliane nella ventesima giornata di Serie A1 di basket femminile. Consolidato ormai il sesto posto in classifica con 22 lunghezze.

Ragusa inizia male a Faenza, nel primo quarto si carica di falli e le padrone di casa hanno ottime percentuali in attacco. Dopo il 24-13 del primo tempo, Spreafico e compagne sprofondano sul massimo svantaggio di 19 lunghezze nel secondo parziale. Coach Lardo inizia a cambiare la difesa e arrivano i primi segnali di risveglio intorno alla metà del secondo quarto. Le squadre vanno negli spogliatoi con Ragusa sotto di 12 punti. Nella seconda metà di gara la Passalacqua cambia definitivamente faccia. A 3’ dal termine della terza frazione le biancoverdi si portano in vantaggio. Parziale di 7-22 per Ragusa, che all’inizio dell’ultimo quarto è avanti 51-49. L’inerzia sembra adesso definitivamente dalla parte delle siciliane. Nell’ultima azione della gara Cvjanovic ha la possibilità della tripla aperta ma sbaglia il canestro della possibile vittoria. Vince Ragusa 64-66.

“Nella prima parte eravamo troppo brutti per essere noi – commenta coach Lino Lardo a fine gara –, ma è successo e dobbiamo capire che l’approccio in trasferta deve essere diverso. Poi ovviamente c’è anche l’altra faccia della medaglia che è quella che questa squadra non molla mai. I meriti quindi a Faenza che come ci aspettavamo è entrata in campo con molta energia, hanno giocato bene, con grinta e intensità. Per quanto riguarda le mie ragazze, anche questa volta sono state lucide di potere recuperare. Abbiamo parlato nell’intervallo e cercato di riordinare le idee, c’era da alzare la difesa come sappiamo fare e abbiamo messo in campo un ottimo terzo quarto che poi ha indirizzato la partita”.