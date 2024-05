Basket, Ragusa termina la stagione: Schio vince di misura, è in finale

Coach Lardo: "Gara 3 ce la meritavamo per quanto visto"

RAGUSA – Schio conquista la finale scudetto di Serie A1 femminile di basket, mentre la Passalacqua Ragusa termina la propria stagione a testa alta. Le venete si aggiudicano gara 2 delle semifinali scudetto grazie a una vittoria di misura per 67-68. Partita intensa, ben giocata e partecipata dal pubblico ragusano che è accorso al Palaminardi nonostante la diretta Rai.

Prive di Juskaite, le biancoverdi conducono per quasi tutta la partita nei confronti delle più quotate avversarie, che poi si impongono solo nel finale di appena una lunghezza. Prima frazione di gioco in equilibro che termina sul 20-17 in favore delle padrone di casa. All’intervallo lungo lo score è di 42-36 per le siciliane. A seguire Schio prova ad accorciare ma Ragusa si difende bene, il terzo parziale termina 51-46.

Terzo quarto ancora all’insegna dell’equilibrio con Schio prova a riavvicinarsi, ma Ragusa tiene botta e alla penultima sirena il punteggio è 51-46. Negli ultimi minuti di gioco Schio pareggia e l’inerzia della gara passa alla formazione ospite. Le venete sorpassano le padrone di casa che non riescono più a rimontare: Schio vince 67-68. Decisivo l’ultimo quarto dell’incontro.

“Credo che la gara 3 ce la meritavamo per quello che abbiamo fatto vedere – commenta coach Lino Lardo a fine partita -. Abbiamo giocato veramente bene per tre quarti poi loro sono venute fuori, dispiace molto e dispiace essere arrivati ai ringraziamenti. Ringrazio quindi le ragazze, tutto lo staff, il mio gruppo di lavoro, lo staff medico, lo staff tecnico. Abbiamo fatto davvero delle ottime cose, soprattutto in una stagione dove al completo non siamo riusciti mai a giocare. Siamo orgogliosi di questo e di tutto quello che abbiamo dato, complimenti a Schio ma oggi forse meritavamo di fare una partita in più“.