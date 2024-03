Basket, Trapani vince a Orzinuovi: prosegue il cammino dei granata

Testa alla Coppa Italia per la squadra di coach Parente

Non si ferma il percorso di Trapani Shark nel campionato maschile di Serie A2 di basket. I granata vincono anche al PalaBertocchi di Orzinuovi nella quinta giornata della fase a orologio. Successo dei siciliani che anticipa l’impegno in Coppa Italia del prossimo weekend. Intanto Trapani mantiene il primato della classifica del girone verde con 48 punti, a +10 dalla seconda.

Il match inizia in maniera equilibrata e i punti arrivano da entrambe le parti. Il primo parziale, però si chiude con il vantaggio dei padroni di casa per 28-21. I granata soffrono anche a inizio del secondo tempo, ma al riposo più lungo si va sul 46-44 e con la sfida completamente riaperta dopo uno scossone dei siciliani. Al rientro dagli spogliatoi gli Shark indirizzano la partita a loro favore, ma non infliggono il definitivo colpo del ko: il terzo quarto termina sul punteggio di 61-70. Nell’ultimo tempo Trapani regge i colpi di Orzinuovi e alla fine i granata sono bravi a chiudere definitivamente la gara con il risultato finale di 83-93.

Coach Daniele Parente, di Trapani Shark, commenta così la partita dopo la sirena finale: “Non sono felice dell’approccio che abbiamo avuto all’inizio, eravamo spaesati e non abbiamo fatto nulla di ciò che avevamo preparato. Oggi abbiamo vinto grazie al nostro talento diffuso ma se vogliamo vincere la Coppa Italia ed i playoff dobbiamo crescere su molti aspetti del gioco. Sono orgoglioso dei nostri tifosi che ci fanno giocare sempre in casa e ci hanno sostenuto sempre con grande forza ed entusiasmo”.