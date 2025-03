Basket, Trapani Shark vince lo scontro diretto contro Brescia

I granata volano temporaneamente al primo posto in classifica in solitaria

La Trapani Shark vince con merito la sfida contro l’altra capolista Germani Brescia e si gode la vetta in solitaria in classifica in attesa della partita fra Milano e Trento. Il match, terminato 94-88, era valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A1 di basket maschile. Tra i singoli, ancora una grande prova di Notae autore di 26 punti.

I padroni di casa partono fortissimo non permettendo a Brescia, priva di Ivanovic, di entrare in gara. Nel secondo quarto, però, la truppa di Poeta sfodera 10 minuti di pallacanestro celestiale riuscendo addirittura a chiudere in vantaggio al 20’ (44-52). Dopo la pausa lunga Trapani inizia una lenta rimonta che si conclude a metà dell’ultimo periodo. La partita prosegue punto a punto ma la maggiore lucidità dei granata nel finale permette loro di conquistare la vittoria.

“I complimenti li meritano prima di tutto i giocatori e tutto il popolo trapanese e bresciano – dice a inizio conferenza stampa il coach di Trapani Jasmin Repeša -. C’era un’atmosfera incredibile, fuoco di mezzogiorno ed è stato veramente così. Una bella partita, stratirata, alla fine abbiamo vinto noi ma potevano vincere uguale loro. Secondo me abbiamo vinto con pieno merito perché non abbiamo mollato mai, anche quando siamo andati un po’ in crisi”.

“È stato un periodo, tra fine terzo e inizio quarto, con JD Notae molto alto e con molto calore che ci ha aiutato. Abbiamo ripreso la partita e siamo strafelici, dal presidente alla dirigenza fino allo staff e alla tifoseria. Oggi è veramente stata una giornata importante per noi, dovevamo vincere per rimanere ai vertici contro un avversario molto maturo, tosto e ben allenato”, ha spiegato l’allenatore dei granata.