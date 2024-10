Basket, Trapani Shark alla terza vittoria consecutiva: Varese ko

Coach Repesa: "In Italia nessuna squadra seguita come noi"

Una vittoria strepitosa per Trapani Shark che espugna lo storico campo di Varese con una performance di altissimo livello. Il risultato finale è di 100-109 in favore dei granata nel match giocato in occasione della quarta giornata del massimo campionato italiano di basket. Terzo successo consecutivo così per i granata.

Varese parte fortissimo, non sbaglia un tiro con Trapani costretta ad inseguire fin da subito. Anche nel secondo quarto Varese continua la sua striscia vincente, ma Trapani è brava a chiudere soltanto sul -5.

Al rientro dagli spogliatoi la squadra siciliana inizia la sua rimonta e la completa chiudendo in vantaggio. La quarta frazione è al cardiopalma, Varese ritorna su con un Brown da 31 punti finali, ma Trapani ha ancora la forza prima di ricucire e poi di portare a casa i 2 punti. Prova corale di altissimo livello in cui hanno brillato Robinson, Horton e Petrucelli.

Repesa: “Tifosi del Trapani unici”

Jasmin Repesa, coach dei granata, parla così in conferenza stampa a fine gara: “Sarebbe un peccato incominciare senza ringraziare questa nostra tifoseria così numerosa che è arrivata qua per supportarci come fanno sempre. Trapani con questo popolo è una realtà, non conosco in Italia una squadra così seguita come noi e sono poche anche in Europa. Quindi grazie”.

“Abbiamo giocato contro un avversario che gioca tanti possessi in una città straordinaria. Non abbiamo capito nel primo tempo le loro peculiarità. Non abbiamo tenuto l’uno contro uno e il rientro in difesa è stato molto scarso. Alla fine siamo riusciti a riprenderli con intensità e una migliore difesa, controllando il rimbalzo in difesa e in attacco, quest’ultimi cruciali per me”, ha concluso il tecnico del Trapani.

