Basket, torna Damiano Pilot sulla panchina della Fortitudo Agrigento

Il presidente Moncada: "Lo scossone con Calvani non è arrivato"

AGRIGENTO – Zero vittorie nella fase a orologio di Serie A2 di basket maschile, sette sconfitte consecutive e un notevole rallentamento nella corsa alla salvezza. Questi, probabilmente, i motivi che hanno portato all’esonero di coach Marco Calvani sulla panchina della Fortitudo Agrigento e al ritorno di Damiano Pilot, come comunicato dalla società biancazzurra.

A tal proposito, il presidente del club agrigentino Gabriele Moncada, è intervenuto ai microfoni ufficiali della Fortitudo Agrigento: “Le ultime undici partite ci hanno spiegato che nulla è cambiato. La scelta di Calvani era per dare uno scossone ai ragazzi che non è arrivato. Per questo motivo abbiamo fatto un dietrofront richiamando coach Pilot. Tuteliamo così anche il patrimonio dei giocatori, volevamo calmare l’aria negativa che si stava creando”.

“Ripartiamo con coach Pilot, con l’obiettivo di giocare tutte le partite al massimo – aggiunge Moncada -. La classifica ad oggi non è dalla nostra parte ma lo sport è bello perché ci permette di sognare. Sappiamo che è molto difficile, ma il nostro obiettivo è dare il massimo in ogni partita. Noi facciamo pallacanestro per lasciare qualcosa sul territorio. Quindi intanto vogliamo tutelare la Fortitudo Agrigento in un anno difficilissimo”.