Basket: Trapani Shark vince ancora, niente da fare per Agrigento

Obiettivi e motivazioni diverse per le siciliane

Il campionato di Serie A2 maschile di basket giunge alla settima giornata della fase ad orologio. E con un po’ di turbolenze sulle panchine delle compagini siciliane, Trapani Shark e Fortitudo Agrigento vanno in campo con motivazioni e ambizioni diverse.

I granata, in trasferta a Nardò per la seconda gara di coach Diana sulla panchina degli Shark, vogliono sfruttare questo mese abbondante senza pressioni da risultato (certi del primo posto del girone in classifica). E il risultato finale di 76-77 ai danni dei salentini certifica che Trapani sta cercando di affinare ancora di più il sistema del nuovo tecnico. Intanto, dopo la vittoria contro Nardò, sono stati ufficializzati anche due nuovi arrivi: Stefano Gentile e Amar Alibegovic vestiranno granata.

Nonostante il ritorno di Damiano Pilot sulla panchina della Fortitudo Agrigento, il club di Moncada non riesce a dare una scossa ai suoi giocatori. Al Palabanca di Piacenza i padroni di casa si impongono con il risultato finale 94-74: gli agrigentini devono ancora ritrovare la strada giusta per cercare di ottenere la salvezza in questa stagione. Obiettivo che diventa sempre più complicato.