Basket: Trapani vince il big match con Bologna, bene anche Agrigento

Ultima partita della fase a orologio in Serie A2

L’ultima giornata della fase ad orologio del campionato maschile di Serie A2 di basket propone il big match tra Trapani Shark (prima del girone verde) e Fortitudo Bologna (seconda del girone rosso). In campo anche la Fortitudo Agrigento, impegnata in casa contro Orzinuovi. Due incontri che hanno proiettato le squadre siciliane alla fase finale del campionato.

Ennesimo sold out stagionale al Pala Shark, dove Trapani vince contro la Fortitudo e si prende la rivincita della semifinale di Coppa Italia (costata la panchina a coach Parente). La compagine guidata da Andrea Diana si impone con il risultato finale di 81-69. Un incontro in salita per i granata, che conquistano comunque la vittoria e si lanciano verso i playoff per la promozione in Serie A.

Anche la Fortitudo Agrigento ritrova il successo nella partita da dentro o fuori contro Orzinuovi (ormai definitivamente retrocessa). I ragazzi di coach Pilot portano a casa i due punti sul parquet del Palamoncada con lo score di 86-80 alla sirena finale. Una partita di sofferenza che i siciliani riescono comunque a vincere per lanciarsi verso la salvezza in Serie A2 tramite i playout.