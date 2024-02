Basket, Agrigento sconfitta nella prima giornata della fase a orologio

Vince Rimini con il risultato di 73-61

Prima giornata della fase a orologio anche per la Fortitudo Agrigento. All’inizio del secondo step della regular season del campionato di Serie A2 di basket maschile, i siciliani escono sconfitti nel match contro la Rivierbanca Rimini. Prima sfida con una compagine del girone rosso per i Giganti.

Partita nel complesso equilibrata ma mai in discussione dal punto di vista del risultato in tutti e quattro i parziali dell’incontro. Al PalaFlaminio il risultato finale è di 73-61 per i padroni di casa, con la squadra di Agrigento che è riuscita a vincere solo il terzo parziale (10-13) ma è rimasta sempre in svantaggio nel risultato totale. Per i romagnoli, top scorer dell’incontro Giovanni Tomassini (17 punti, 3/5 da 3pt e 4/5 da 2pt).

A fine gara, il coach della Fortitudo Agrigento Marco Calvani commenta così la gara in sala stampa: “Intanto faccio i complimenti a Rimini, ha dovuto faticare contro il nostro modo di stare in campo. Ci abbiamo provato in tutti i modi per mettere un po’ di sabbia negli ingranaggi della squadra di casa. Sapevamo della forza dell’avversario, noi siamo rimasti in partita fino alla fine e la partita si è chiusa negli ultimi minuti. Siamo rimasti in partita per quelle che sono le nostre possibilità. Probabilmente di più non potevamo fare”.

Foto in evidenza dalla pagina Facebook della Fortitudo Agrigento