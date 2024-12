Basket, il grazie di Antonini a Repeša e quel “sogno” scudetto a Trapani

Messaggio del patron granata

TRAPANI – “Grazie Jasmin”. Inizia così il post Facebook firmato da Valerio Antonini, patron di Trapani Shark, che sulla pagina Facebook del club ha voluto ringraziare il suo coach Jasmin Repeša dopo la vittoria contro la capolista Aquila Basket Trento. Un messaggio nel quale Antonini parla apertamente di “scudetto”.

Antonini e il suo “grazie” a Repeša

“Grazie Jasmin non è il titolo di una canzone ma il sentimento che ho provato nel vedere la mia squadra trionfare contro una grande Trento che ringrazio per averci conteso la vittoria fino alla fine – aggiunge Antonini -, disputando un match memorabile. Sono orgoglioso, emozionato ma al tempo stesso consapevole di aver fatto la scelta giusta scegliendo te come coach“.

Il post poi prosegue: “Grazie Jasmin è il ringraziamento che sento di doverti fare per quello che stai regalando e che stai regalando a tutta Trapani. Sei un vero leader, un uomo serio, dedito al lavoro, aziendalista e innamorato di questo sport”.

Antonini: “Scudetto, sognare si può”

E ancora, rivolgendosi al tecnico: “Non sbagli una mossa, non perché sei un mago ma perché sei uno straordinario perfezionista. E oggi so che il mio sogno, il sogno di tutti i trapanesi, di vincere lo scudetto, è più che mai realtà anche grazie a te ed io ci credo sempre di più”.

“Trapani ora ci crede”

Antonini non dimentica l’atmosfera “favolosa” fatta di “uno straordinario tifo” che si è respirata al PalaShark: “Travolge e stordisce anche i nostri avversari incapaci di gestire tanta passione e tanto coinvolgimento” come quello visto contro Trento. “Trapani ora sa – ancora Antonini -. Trapani non ride più alle parole del suo presidente, Trapani ci crede come me e come te Jasmin“.

Testa a Milano, sfida ai campioni d’Italia

Dopo la bella vittoria contro Trento, Antonini volta pagina e guarda alla trasferta in un autentico tempio del basket, il Forum di Assago. Lunedì i suoi ragazzi saranno di scena contro l’Armani Jeans: “La partita più importante finora dell’intera storia sportiva trapanese”.

Trapani, però, non sbarcherà a Milano da cenerentola ma da protagonista, con il secondo posto in campionato e sei punti sopra l’Armani Jeans. “Non è un sogno ma una splendida realtà – conclude Antonini -. E tu devi provare a farci il miglior regalo di Natale che possiamo desiderare di avere. Sarà difficile – ammette infine – perché loro sono i campioni in carica, perché hanno dalla loro storia e tradizione, ma tu sei l’unico che può portarci alla vittoria.

