Basket, Trapani batte Treviso e allunga in classifica

Repeša: "Ma ora arrivano match difficili, dobbiamo migliorare"

TRAPANI – Trapani Shark allunga in vetta alla Serie A di basket e il sogno granata continua. Nell’anticipo della domenica gli uomini di coach Jasmin Repeša superano tra le mura amiche la Universo Treviso per 95 a 82.

Trapani attende Bologna-Brescia

I granata, che staccano ufficialmente il biglietto per i play-off, tornano così da soli in vetta con 38 punti, in attesa dello scontro diretto di lunedì tra Bologna e Brescia. Una sola squadra tra le V nere e i lombardi potrà raggiungere Trapani, che intanto si gode un’altra domenica da capolista solitaria nonostante una prova non al top.

La partita contro Treviso

Al PalaShark la partita contro la Nutribullet Treviso dura soltanto un quarto. Il tabellone dopo i primi dieci minuti di gioco segna 14-17 per gli ospiti. Nel secondo quarto Treviso continua a mettere in difficoltà i granata, poco precisi al tiro, ma Horton e compagni piazzano sul finale un break che le permette di chiudere in vantaggio: 43-42.

Nella terza frazione i padroni di casa allungano grazie ad un parziale di 28-13 e così si va agli ultimi dieci minuti con il punteggio di 71-55. A questo punto A Trapani non resta che gestire il vantaggio. Treviso prova a rientrare ma ormai è tardi.

Horton sugli scudi

Tra i padroni di casa maiuscola la prova di Horton, che mette a segno 21 punti. Galloway ne mette a referto 19, Alibegovic 14 e supera il traguardo dei mille punti in Serie A.

Testa a Venezia

Gli Shark guardano ora al match casalingo di sabato 19 aprile contro Venezia, una delle poche squadre che all’andata sono riuscite a battere la squadra di Repeša. Il coach granata, in sala stampa, tiene alta la tensione: “Oggi una meraviglia per il pubblico che ci segue ma nei prossimi turni il livello si alzerà molto – avverte -. Arriveranno le partite con Venezia, Napoli, Bologna e Milano. In quelle occasioni non basterà il livello di gioco che abbiamo mostrato oggi. Con queste squadre non potremo permetterci di commettere certi errori”.

