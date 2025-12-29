Federbasket: “Il comportamento di Trapani lede tutto il movimento”

La LBA: "Pieno allineamento della Lega con la Federazione"

La Federazione Italiana Pallacanestro risponde alla Trapani Shark attraverso una nota ufficiale diramata sul proprio sito online. La federbasket si dice pronta a iniziative legali “utili alla sua salvaguardia”.

“Il Consiglio federale, riunitosi in data odierna in via straordinaria, in merito alla posizione della società Trapani Shark, nel condividere la fermezza con la quale la Federazione ha sinora gestito la vicenda, finalizzata ad esigere il rispetto di tutte le regole di partecipazione al massimo campionato, escludendo qualsiasi retorica di “volontà persecutoria”, ha altresì convenuto all’unanimità che il comportamento assunto dalla Società stia gravemente ledendo l’immagine dell’intero movimento, e ha conferito al Presidente federale ampio mandato per individuare e porre in essere ogni iniziativa, anche di carattere legale, utile alla sua salvaguardia”, si legge nella nota.

“Il Consiglio federale ha inoltre invitato la Lega Basket Serie A, ad assumere ogni decisione di carattere endoassociativo atta ad evitare che la credibilità del massimo campionato venga ulteriormente posta in seria e grave crisi”, conclude il comunicato. È questo l’esito del consiglio federale straordinario convocato dalla FIP, a seguito delle proteste dei dirigenti del club siciliano di Serie A1, che minaccia di non partecipare alla trasferta di Bologna.

A seguire, anche la LBA ha diramato una nota ufficiale in merito alla posizione sul caso Trapani Shark: “Il Presidente Gherardini ha partecipato questa mattina al Consiglio Federale, durante il quale il Presidente Petrucci ha esposto una relazione sul caso Trapani. Sentita la relazione del Presidente Petrucci, si conferma il pieno allineamento della Lega con la Federazione a difesa dei regolamenti e delle regole poste a tutela di tutte le società associate, a partire dal Manuale delle Licenze, voluto e votato all’unanimità da tutti i club, e oggetto di puntuale applicazione da parte della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche”.

“Fermo altresì il diritto di Trapani Shark di fare valere le proprie prerogative – prosegue la LBA -, la Lega continuerà ad agire per il rispetto delle regole e per il bene comune a tutte le sedici associate, nell’ambito dei principi di lealtà e correttezza sportiva e associativa”.