Bassetti: “Il Covid? Per chi ha tre dosi è meno di un’influenza”

Le parole dell'infettivologo, Costa avvisa la fine di altre restrizioni

PALERMO – “Oggi il Covid per chi ha tre dosi è meno che un’influenza, per chi ne ha due lo è un po’ meno, chi non è vaccinato invece rischia. Non vaccinarsi, oggi, anche con Omicron, è un po’ come giocare con una roulette russa”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il direttore della Clinica Malattia Infettive del S.Martino di Genova Matteo Bassetti.

E sul Green Pass dal 31 marzo in poi? “Credo che vada attenuato dopo il 31 marzo – ha risposto Bassetti – ad esempio meglio esser vaccinati per andare a trovare persone fragili in ospedale, oppure a teatro o al cinema dove si sta molto vicini. Non ha senso tenerlo per prendere un caffé al bar o andare al ristorante”. E sui mezzi pubblici? “Li è più importante indossare la mascherina”, ha concluso Bassetti.

Intanto “dal 10 marzo sarà nuovamente possibile consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema cinematografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive”. Lo rende noto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa precisando che lo prevede l’emendamento al Dl appena approvato all’unanimità dalla Commissione Affari Sociali della Camera e su cui, in rappresentanza del Governo, ha espresso parere favorevole. “Una risposta importante per alcuni dei settori tra i più colpiti. Un nuovo segnale di ripartenza”, afferma.

