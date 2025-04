Be Humans Experience, a Palermo tra natura, memoria e futuro

Il progetto di cinque giovani diventa realtà

PALERMO – Esplorare la natura, fare memoria, immaginare il futuro cogliendo il profondo legame tra l’uomo e l’ambiente. Il tutto con installazioni multisensoriali, ambientazioni scenografiche, suoni evocativi, narrazioni visive e interazioni tattili.

Ha aperto a Palermo “Be Humans Experience”, un percorso “immersivo e sensoriale unico nel suo genere – spiegano i promotori – con l’obiettivo di offrire ad adulti e bambini un’esperienza coinvolgente e profonda sul significato dell’essere umani oggi”.

In via Ariosto, in pieno centro città, è possibile visitare otto stanze, ognuna delle quali “è un invito a rallentare, osservare, ascoltare, toccare – e soprattutto sentire – riscoprendo connessioni che spesso la vita quotidiana ci fa dimenticare”.

Il progetto è nato da cinque giovani palermitani in collaborazione con Odd Agency con Giacomo Rizzo che insieme al suo team ha ideato e realizzato le scenografie

“Il progetto nasce con l’intento di stimolare consapevolezza, empatia, pensiero critico e riflessione sul presente e sul domani. È un luogo dove l’arte incontra l’esperienza, e dove ogni persona – indipendentemente dall’età – diventa protagonista del proprio percorso”, dicono i promotori.

Be Humans Experience è aperto anche alle scuole. Le mattine sono dedicate alle visite didattiche per gruppi scolastici di ogni ordine e grado. Il percorso, infatti, si presta a essere integrato nei piani formativi grazie al suo approccio multidisciplinare che coinvolge tematiche come l’educazione civica, ambientale, emotiva e sociale.