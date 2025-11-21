Bea Italia, il Festino di Santa Rosalia è l’evento culturale dell’anno

L'evento conquista anche la medaglia di bronzo come celebrazione del 2025

Si è svolta giovedì 20 novembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma la cerimonia di consegna dei Bea – Best Event Awards Italia 2025, appuntamento conclusivo del Bea Italia Festival. Un’edizione segnata da una forte presenza siciliana: Palermo, infatti, ha ottenuto riconoscimenti di primo piano.

Il 400+1 Festino di Santa Rosalia ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria evento culturale dell’anno e il bronzo come celebrazione del 2025, posizionandosi subito dopo Giubileo 2025 – Grandi Eventi e Pershing 40 years GTX70 World Première.

Il sindaco Lagalla: “Strumento di promozione per la città”

“Un risultato straordinario che conferma, dopo la medaglia di bronzo dello scorso anno, come miglior evento internazionale, il valore narrativo e artistico del nostro Festino di Santa Rosalia che ormai si accredita come grande evento sullo scenario europeo e non solo – ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla – Ne abbiamo fatto uno strumento di promozione per la città, con ricadute economiche e culturali di cui già il territorio ne sta traendo beneficio”.

“Ringrazio l’assessore alla Cultura – ha aggiunto il primo cittadino – tutti i funzionari che hanno collaborato alla realizzazione di un evento di tale portata e soprattutto un plauso va alla creatività e all’eleganza della narrazione di questo Festino immaginata e realizzata dalla Odd Agency, una realtà palermitana ormai leader nel settore a livello internazionale, e da Terzo Millennio”.

L’assessore Cannella: “Risultato di un lavoro corale”

Una soddisfazione condivisa anche dall’assessore e vicesindaco Giampiero Cannella, che rivendica l’impostazione artistica del progetto: “Abbiamo immaginato un Festino che raccontasse Rosalia in modo innovativo e romantico, valorizzando la tradizione ma offrendo uno spettacolo unico nel suo genere. Ci siamo riusciti e questo è il risultato di un lavoro corale portato avanti da questa amministrazione e del valore di tutti gli artisti, i performer, i ballerini che hanno avuto un ruolo in questa incredibile rappresentazione”.

“Non posso che essere soddisfatto e orgoglioso – ha proseguito – dell’interpretazione sofisticata e innovativa portata avanti dalla Odd Agency che ci ha permesso di ottenere un premio così importante. Ringrazio l’Area Cultura dell’Assessorato e, in particolare, Gaspare Simeti, il dirigente dell’Ufficio Teatri ed eventi”.

Festino di Santa Rosalia, storia e tradizioni

Il Festino di Santa Rosalia, celebrato ogni luglio a Palermo, rappresenta uno dei momenti identitari più profondi della città. La tradizione affonda le radici nel 1624, anno in cui la giovane Rosalia, secondo la devozione popolare, liberò Palermo dalla peste.

Da allora, la processione del carro trionfale lungo il Cassaro, i giochi pirotecnici sul Foro Italico e le scenografie teatrali che coinvolgono migliaia di persone trasformano il capoluogo siciliano in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il Festino non è solo un rito religioso, ma anche una manifestazione civile e culturale.

Alle celebrazioni sacre si affiancano performance artistiche, musiche tradizionali, allestimenti contemporanei e tradizioni gastronomiche come quella dei babbaluci, le lumache preparate con aglio e prezzemolo, vendute nelle strade e consumate come simbolo di buon auspicio.