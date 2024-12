Bedin nuovo presidente della Lega di B “Clima positivo”

MILANO (ITALPRESS) – Giornata decisiva per la Lega Serie B. Nel primo pomeriggio Paolo Bedin è stato nominato nuovo presidente al posto dell’uscente Mauro Balata: 15 i voti nella terza votazione, superato dunque il quorum fissato a 11. Nelle prime due votazioni lo stesso Balata aveva ottenuto 4 e 5 voti, motivo per cui l’ormai ex presidente ha deciso di ritirare la propria candidatura. Parola d’ordine serenità e compattezza, già nelle prime battute Bedin ha cercato coesione: ex direttore generale della Serie B (sotto la gestione dell’attuale ministro dello Sport Abodi), di recente si è dimesso dalla stessa carica in Lega Pro. Bedin ha iniziato il suo percorso nel calcio al Vicenza come direttore di gestione dal 2010 al 2018, dopo l’incarico in Serie B è tornato di nuovo in biancorosso dove per quattro stagioni ha ricoperto il ruolo di direttore generale (dal 2018 al 2022). A livello internazionale è da molti anni rappresentante e membro del Board della European Leagues, l’associazione delle leghe professioniste europee di calcio (in quota delle leghe di

2 e 3 divisione). “C’è stato un clima molto positivo, è stata una campagna elettiva con una dialettica importante – ha dichiarato durante la sua prima conferenza stampa -, oggi una delle cose da evidenziare è il clima rispettoso, sereno che si è respirato. Sono un fautore del fatto che una lega forte e strutturata, con competenze, possa essere da traino allo sviluppo. Non possiamo prescindere da una collaborazione intensa sia con la A che con la C, il mondo professionistico deve dialogare maggiormente e ritrovare un’idea di filiera con spirito costruttivo, una relazione continua. Sono cambiate tante cose – ha poi proseguito -, è un sistema complesso, nel quale la sostenibilità economico-finanziaria rimane un fattore importante e di preoccupazione. Quello di B rimane un campionato affascinante, rappresenta la fascia intermedia con tante squadre importanti, con tanti talenti, mantiene le sue caratteristiche di sempre. Priorità? Sono quelle che abbiamo evidenziato nel programma, ci sono degli aspetti economico finanziari di grande urgenza dettati dall’ultimo bando dei ricavi-audio visivi, ci sono aspetti a me molto cari di struttura organizzativa e di sinergie con le altre leghe”. Luigi De Laurentiis, figlio del presidente del Napoli Aurelio e attuale presidente del Bari, è stato nominato vice presidente. I consiglieri saranno invece Andrea Corradino, Francesco Dini, Filippo Piccoli, Carmelo Salerno, Matteo Manfredi e lo stesso Luigi De Laurentiis. I due consiglieri indipendenti saranno invece Enrico Mambelli e Andrea Sartori.

