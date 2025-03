Bello e colorato è il Carnevale di Biancavilla: domani il gran finale

Fabio Rovazzi sarà al Palatenda

BIANCAVILLA (CATANIA) – Bello e colorato è il Carnevale di Biancavilla che domani prepara il Gran Finale con lo spettacolo di Fabio Rovazzi (alle ore 22.00, nel Palatenda di Piazza Roma).

Accompagnati da cortei colorati di gruppi in maschera, i 6 carri allegorici di questa edizione hanno polarizzato l’attenzione di cittadini e visitatori. Da Villa delle Favare a Piazza Roma, una passerella arcobaleno con pupazzi e mascheroni che fanno soprattutto la felicità dei bambini.

Nel Palatenda e per le strade cittadine, la festa del Carnevale di Biancavilla non si è fermata un attimo. Apprezzati da tutti i partecipanti le gustose ‘pause’ gastronomiche: la la grande maccheronata e la Torta di Carnevale curate dai giovani e valenti cuochi del centro di formazione Ars. Ad altri specialisti dell’Ars, il compito di occuparsi di trucco e parrucco.

E per domani, martedì 4, grande attesa per la sfilata finale dei carri e dei gruppi in maschera e l’esibizione di Fabio Rovazzi. Una festa di comunità, il Carnevale di Biancavilla, che ha il dono di piacere tutti.